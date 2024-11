La crescita dei PC con intelligenza artificiale raggiunge il 20% nel terzo trimestre del 2024

Secondo i dati di Canalys, nel terzo trimestre del 2024, le spedizioni di PC con capacità AI hanno raggiunto i 13,3 milioni di unità, aumentando notevolmente rispetto agli 8,8 milioni del trimestre precedente. Questi dispositivi, che comprendono desktop e notebook dotati di chipset specifici per l’intelligenza artificiale, hanno rappresentato il 20% del totale delle spedizioni di PC. L’incremento fa parte di una crescita sequenziale del 49% in questo segmento di mercato.

Per la prima volta, i dispositivi Windows hanno dominato il mercato dei PC AI-capable, con una quota del 53%. Questo successo è attribuibile al ciclo di aggiornamento di Windows 11 e alle nuove roadmap dei processori. Tuttavia, il settore deve affrontare la sfida di convincere i consumatori dell’importanza di aggiornare i propri dispositivi per garantire compatibilità con futuri sviluppi dell’intelligenza artificiale.

Ishan Dutt, Principal Analyst di Canalys, ha sottolineato i progressi tecnologici, citando i modelli Copilot+ equipaggiati con chip Snapdragon della serie X e le nuove offerte di AMD e Intel nel mercato dei PC AI-capable. Tuttavia, entrambe le aziende aspettano il supporto di Microsoft per rendere pienamente operativi i loro prodotti.

Nonostante il trend positivo, le sfide rimangono significative. Dutt ha evidenziato che è necessario convincere partner e clienti sui vantaggi dei PC Copilot+, che devono soddisfare specifiche elevate per essere considerati idonei. Un sondaggio ha rivelato che il 31% dei partner di canale non prevede di vendere PC Copilot+ nel 2025, e il 34% prevede che rappresenteranno meno del 10% delle vendite di PC nel prossimo anno. Tuttavia, la prossima fine del supporto per Windows 10 potrebbe incentivare un aggiornamento verso PC con capacità AI.

Nel terzo trimestre, le spedizioni di PC Windows con capacità AI sono aumentate del 93%, rappresentando il 12% di tutti i PC Windows. Kieren Jessop di Canalys ha notato che i principali produttori di PC non mostrano ancora differenze significative nella proporzione di dispositivi AI-capable. Le future strategie competitive dovranno andare oltre l’hardware per garantire il successo nel mercato.

HP, Lenovo e Dell hanno focalizzato le loro strategie su sviluppi specifici nell’AI. Apple, adottando un approccio strategico unico, punta sull’integrazione dei propri dispositivi, senza concorrere direttamente con le offerte di Microsoft, ma puntando a differenziare la propria proposta a livello hardware e software.