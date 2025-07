La Cremonese accelera: ingaggio di Alberto Grassi in campo!

La Cremonese ha ufficializzato un nuovo acquisto, rafforzando ulteriormente la sua rosa con l’ingaggio del centrocampista Alberto Grassi, ex capitano dell’Empoli. Grassi arriva a Cremona a titolo definitivo e ha siglato un contratto triennale che lo legherà al club fino al 2028, come reso noto dalla sua agenzia di procuratori tramite social media.

Il giocatore, con una consolidata esperienza in Serie A, potrebbe già essere a disposizione del mister Nicola per il prossimo allenamento congiunto previsto nel pomeriggio di domenica, durante il quale affronterà la Primavera di Elia Pavesi. Grassi ha iniziato la sua carriera nella massima serie all’Atalanta, debuttando a soli 19 anni. La sua carriera ha visto un passaggio al Napoli nel 2016, anche se un infortunio lo ha tenuto lontano dal campo fino a febbraio dell’anno successivo.

Per acquisire maggiore esperienza, è stato ceduto alla Spal, dove ha collezionato presenze significative. La sua avventura è proseguita al Parma, prima di un imprevisto stop a causa della rottura del crociato. Dopo aver giocato con i crociati fino al 2021, è passato al Cagliari, disputando 30 partite, prima di trasferirsi all’Empoli per tre stagioni. A 30 anni, Grassi è pronto a mettere a disposizione della Cremonese tutta la sua esperienza per affrontare le sfide della stagione.