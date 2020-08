Mika, Bella d’estate con Michele Bravi: la cover del classico di Mango è il nuovo singolo in duetto dei due cantautori.

C’è un nuovo singolo in italiano nel futuro immediato di Mika. L’artista di origine libanese ha infatti duettato con il collega Michele Bravi in un brano che farà emozionare tutti i suoi fan: si tratta della cover di Bella d’estate, uno dei capolavori della carriera dell’indimenticabile Pino Mango. Lo ha annunciato lo stesso giudice di X Factor 2020 attraverso i suoi account social ufficiali.

Il brano è in arrivo il 28 agosto 2020. Si tratta del ritorno alla musica italiana dell’artista di origine libanese, giudice di X Factor 2020. Con lui per questo grande omaggio a Mango c’è Michele Bravi, uno dei volti storici della nostra canzone diventati famosi proprio grazie al talent di Sky.

Ad annunciare questo nuovo singolo è stato lo stesso Mika con un post sui social: “Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho registrato una cover della fantastica canzone Bella d’estate che Mango ha scritto con Lucio Dalla negli anni Ottanta. Con me in questa nuova versione c’è Michele Bravi“. Il brano è stato prodotto da Katoo e sarà presentato anche sul palco dei Seat Music Awards il 5 settembre all’Arena di Verona.

Anche Bravi ha commentato questa cover, affermando di essere stato affascianto dall’attenzione avuta da Mika nel voler ripresentare al pubblico un gioiello della nostra musica: “Per me è un onore poter condividere insieme alla sua professionalità, lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano“.

La cosa curiosa è che all’incirca un mese fa una cover della stessa canzone era stata annunciata da un altro big della nostra musica, Tiziano Ferro. Non sappiamo a questo punto se la versione del cantautore di Latina vedrà o meno la luce.