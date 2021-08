I Maneskin rifanno Billie Eilish: la loro cover di Bury a Friend della cantautrice di Los Angeles conquista i fan.

Maneskin e Billie Eilish: due simboli differenti della musica secondo la generazione Z. Mentre la popstar losangelina è da almeno due o tre anni una star internazionale indiscutibile, forse la vera stella della generazione nata nel nuovo millennio, la band romana ha raggiunto il successo fuori dai confini solo negli ultimi mesi, in seguito prima alla vittoria di Sanremo, poi dell’Eurovision. Un successo che gli ha permesso oggi di suonare anche in giro per l’Europa, ben figurando in alcuni dei principali festival. E proprio durante una tappa del loro tour, hanno omaggiato l’amata Billie rifacendo uno dei suoi grandi successi, Bury a Friend. Una cover che ha fatto impazzire i fan.

Billie Eilish

Maneskin: la cover di Bury a Friend di Billie Eilish

Con una cover si sono imposti a livello internazionale macinando record su record e frantumando ogni primato mai solo ipotizzato prima da un artista italiano. Il riferimento è ovviamente alla ormai iconica Beggin’. E con una cover tornano a far parlare di sé i Maneskin, il fenomeno musicale italiano più importante del nuovo millennio.

Durante il tour europeo la band ha presentato una loro versione di Bury a Friend, brano di Billie Eilish tratto dal suo primo album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Un pezzo che ha conquistato fin da subito i fan sia della popstar losangelina che del gruppo romano, diventando virale sui social:

Maneskin: da Iggy Pop a Billie Eilish?

Con questa cover la band capitanata da Damiano e Victoria si dimostra sempre più pronta per conquistare un pubblico intergenerazionale. Dopo aver raggiunto l’Olimpo del rock duettando con una leggenda vivente come Iggy Pop, il gruppo ha scelto di rendere omaggio alla più grande star attualmente in circolazione. Che possa essere il preludio per un’interessante collaborazione nel prossimo futuro? Al momento non c’è alcuna certezza, ma perché non sognare…