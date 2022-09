Fedez e i Pinguini Tattici Nucleari insieme per Amore disperato, cover della storica canzone di Nada.

Arrivano grandi notizie dal mondo dei social: Fedez e i Pinguini Tattici Nucleari hanno collaborato, anche se il frutto della loro unione è ancora impossibile da ascoltare. A quanto pare il rapper ha infatti riletto un classico di Nada, Amore disperato, realizzandone una versione inedita con arrangiamenti curati proprio dal gruppo di Riccardo Zanotti. Lo ha svelato lo stesso artista milanese su TikTok, invitando tutti i fan a scrivere ai Pinguini per convincerli a pubblicare questo nuovo brano.

Fedez svela Amore disperato con i Pinguini Tattici Nucleari

Insieme per una cover. Fedez e i Pinguini hanno unito le forze per rileggere un grande classico della musica italiana, una delle canzoni più amate e famose della carriera di Nada. Al momento però di questa collaborazione non resta che un breve estratto reso disponibile in anteprima dal rapper milanese.

Fedez

“C’ho una roba, che non so se è qua. Dovevo fare Amore disperato con i Pinguini“, ha spiegato il giudice di X Factor, aggiungendo: “Poi non è mai uscita e ho notato che Amore disperato ha la base uguale a Stressed Out dei Twenty One Pilots. Quindi ho registrato Twenty One Pilot Amore disperato“. In conclusione, il rapper ha lanciato un appello a tutti i suoi fan: “I Pinguini l’avevano riarrangiata da paura. Dovete scrivere ai Pinguini che dobbiamo farla uscire…“.

Amore disperato: la versione originale

Grande classico della musica italiana, Amore disperato è stato lanciato nella sua versione originale da Nada nel 1983. Resta ancora oggi una delle sue canzoni di maggior successo, già coverizzata da tantissime altre artiste, tra cui Silvia Salemi, Dolcenera e i Super B.

La versione inedita di Fedez e dei Pinguini potrebbe però avere il potenziale per raggiungere il vertice della classifica italiana e per imporsi anche in streaming, considerando i nomi degli artisti in questione. Non sappiamo se riusciremo mai ad ascoltare la versione integrale della canzone, ma una cosa è certa: l’esercito dei fan del rapper riuscirà a essere molto convincente nelle proprie richieste alla celebre band bergamasca.