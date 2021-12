Francesco Bianconi e Baby K, Playa: la cover della celebre hit estiva della cantautrice regina del reggaeton italiano.

Se a un fan dei Baustelle avessero detto che un giorno avrebbero sentito un duetto tra Francesco Bianconi e Baby K, sulle note di una hit estiva della regina del reggaeton, probabilmente la reazione sarebbe stata quella di una grassa risata. Ma attenzione, a volte i sogni, o gli incubi (dipende dai punti di vista), si realizzano. Perché Bianconi e Baby K hanno davvero unito le forze, per una cover che si preannuncia già come una delle più curiose del 2022. Sta per arrivare una nuova versione di Playa.

Baby K

Francesco Bianconi e Baby K rifanno Playa

L’ex leader dei Baustelle sta per lanciare il suo secondo album solista, in arrivo nel gennaio 2022. E per anticiparlo ha scelto di lanciare un singolo davvero molto particolare. Si tratta di Playa, cover della hit estiva pubblicata da Baby K nel 2019. Una cover cantata proprio con l’artista romana, in arrivo in radio e su tutte le piattaforme streaming dal 7 gennaio, il giorno dopo l’Epifania, per un regalo tardivo da parte del cantautore milanese. Ma qual è il motivo di questa scelta?

Francesco Bianconi presenta la sua Playa

“È Natale, arrivano la bontà e le buone notizie, come è giusto che sia“, ha scritto il leader dei Baustelle sui social. La prima di queste buone notizie è l’arrivo di Playa, in una nuova versione. Si tratta di una hit estiva che Francesco ha cantato per tanto tempo durante la pandemia, gli ha aperto il cuore e lo ha aiutato a sopravvivere. La seconda notizia è che nella sua versione ci sarà anche Baby K, l’autrice e interprete originale. La terza, forse la migliore, è che si tratta del primo singolo di un nuovo album che dovrebbe arrivare prima dell’inizio di Sanremo. Di seguito il post: