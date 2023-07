La cover del nuovo singolo di Britney scatena una polemica

Britney Spears sta davvero per tornare, dopo il libro rivelazione, il musical di Broadway con tutti i suoi pezzi più iconici, venerdì uscirà anche il suo singolo con will.i.am. Fin qui tutto bene, se non fosse che oggi è scoppiata una polemica per la cover di Mind Your Business. will.i.am ha pubblicato la copertina del singolo e per il volto di Britney hanno copiato e incollato un famoso scatto di Mark Liddell del 2003. La nostra adorata Spears in pieno mood Ilary Blasi: “S’è fatta na certa, ma chi c’ha voglia di fa un servizio fotografico per sto tizio col nome strano con tutti sti puntini”.

I fan e i commenti sulla cover di Mind Your Business.

Sui social molti fan della principessa del pop si sono risentiti per la scelta di usare una vecchia immagine della loro beniamina.

“Vi prego ditemi che si tratta di una roba fake”. “Io ormai ho perso le speranze con il suo team”. “Almeno potevano modificarla meglio, la sua faccia è palesemente incollata e risulta strana”. “Vecchia foto e pessimo lavoro di Photoshop, non poteva esserci un lavoro peggiore”. “Scusate, ma è terribile, ho visto decine di fan art migliori”. “Mi auguro che sia uno scherzo e se lo fosse dico che non è divertente”. “Avrebbero potuto chiedere aiuto a noi fan e avremmo fatto una cosa più bella”. “Non so se è più triste che sia stata usata una sua foto vecchia di 20 anni o che ormai la cosa non mi stupisca”.

A 2003 photo of Britney Spears, taken by Mark Liddell, has been used in a promotional image for her new collaboration with https://t.co/FUVTd52xfJ, “Mind Your Business.” pic.twitter.com/43OZ8StmTm — Pop Crave (@PopCrave) July 18, 2023

Poorly edited and why an old photo? — MIND YOUR BUSINESS (@whenisaybritney) July 18, 2023

La cover è cheap? Sì, ma non capisco perché molti si stupiscono dell’uso di una foto datata. In passato è successa la stessa cosa per la copertina di Pretty Girls (in quel caso è stata presa una foto del 1999) e più di recente con il libro The Woman in Me.

Io piuttosto mi concentrerei sui rumor sul video musicale. Una sosia di Britney Spears infatti ha rilasciato delle dichiarazioni davvero particolari. Anche in quel caso non vedremo la vera nuova Britney?