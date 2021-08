Gli Atleti hanno rifatto Mille in versione punk rock: il video della nuova versione del tormentone dell’estate, che ha conquistato anche Fedez e Orietta Berti.

Il tormentone dell’estate Mille rinasce in chiave rock. O più precisamente, punk rock. Il merito è de Gli Atleti, una band campana specializzata nel coverizzare in versione punk alcune delle canzoni più popolari del momento. Ormai da diecia nni specializzati in questo genere di cover, i ragazzi si sono stavolta cimentati con la canzone dall’andamento anni Sessanta lanciato nel corso di quest’estate da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. E il risultato ha conquistato tutti, dai loro fan agli stessi protagonisti del brano originale.

Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti

Gli Atleti rifanno Mille: il video

Tre dischi di platino all’attivo e tantissimi apprezzamenti ricevuti da più parti, Mille sta continuando a macinare numeri straordinari, regalando a tutti e tre i fan un ritorno di popolarità di cui tra l’altro non avrebbero bisogno, essendo già tre dei più amati artisti della canzone italiana.

Ma per diventare ancora più iconica può adesso fregiarsi anche di questa cover straordinaria incisa dagli Atleti, Vincenzo De Maria, Pellegrino Bosco, Raffaele Giacobone, Luigi Pastore e Maurizio Affuso. Il pezzo è stato diffuso attraverso un video ufficiale diretto da Cosimo Affuso e girato in una location molto particolare: un bene confiscato alla camorra e che ha già inaugurato la band con un concerto nel mese di giugno. Guardiamolo insieme:

Mille rinasce in nuove versioni

Ma non finisce qui. Nelle scorse settimane Fedez aveva infatti lanciato un appello sui social per convincere alcuni dei suoi fan non italiani a rifare il tormentone estivo anche in altre lingue. E così sono nate sul web versioni diverse di Mille, in spagnolo, in tedesco e in tante altre lingue. Un risultato che sottolinea quanto il ritornello sia musicale e universale, in grado di conquistare il cuore di tantissime persone in tutto il mondo.