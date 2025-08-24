La Corte Editore al BARM: Opportunità di adattamento a Venezia

La Corte Editore, in collaborazione con BAO Publishing, è stata selezionata per partecipare al Book Adaptation Rights Market (BARM) durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un’importante opportunità per la compravendita dei diritti di adattamento. Questo riconoscimento sottolinea il valore delle storie e degli autori presenti nel catalogo della casa editrice di Torino. Il BARM si svolgerà dal 29 al 31 agosto al Lido di Venezia, offrendo incontri one-to-one tra editori e produttori per trasformare libri in film e serie.

Gianni La Corte, fondatore e direttore editoriale, ha dichiarato che questa selezione è un grande traguardo, evidenziando come le storie proposte siano ritenute forti e pronte per il mercato audiovisivo. Negli ultimi mesi, La Corte Editore ha ottenuto ottimi risultati nel settore, firmando contratti di opzione per opere come “Siamo Stelle che Brillano” di Alessio Piccirillo e Vittoria Schisano, vincitrice di un premio significativo, e ha avviato ulteriori opzioni con una delle più grandi case di produzione internazionali.

La partecipazione al BARM consentirà di presentare a produttori e showrunner una selezione di titoli diversificati per genere e pubblico, in linea con la missione editoriale della casa editrice. Il BARM è cruciale poiché facilita incontri diretti tra editori e produttori, favorendo collaborazioni a lungo termine e accordi sui diritti di adattamento. Nel 2024, si sono svolti oltre 600 meeting, sottolineando l’importanza di questo mercato nel panorama audiovisivo.