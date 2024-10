La Corrida: Fiorello pronto a salvare Amadeus?

Amadeus si prepara a lanciare una nuova edizione de “La Corrida”, in partenza lunedì 4 novembre 2024 sul canale Nove. Dopo un inizio incerto con il game show “Chissà chi è”, il conduttore intende apportare significative novità al programma per attrarre l’attenzione del pubblico. Una delle innovazioni più rilevanti sarà l’invito di un personaggio famoso diverso in ogni puntata, che assumerà il ruolo di “capo popolo”, simile a quanto avviene nel programma concorrente “Tú sí que vales”.

Il primo nome sulla lista degli ospiti è quello di Fiorello, un amico di lunga data di Amadeus, considerato il candidato ideale per dare un impulso al programma fin dal debutto. Fiorello ha già collaborato con successo ad altre iniziative televisive di Amadeus, in particolare durante le edizioni di Sanremo, e il suo coinvolgimento potrebbe rappresentare una strategia vincente. Tuttavia, si vocifera che il comico stia considerando una pausa dalla televisione; una richiesta d’aiuto da parte di Amadeus potrebbe spingerlo a tornare sui suoi passi.

In aggiunta a questo, il format prevede che il pubblico presente in studio continui a votare per determinare il vincitore di ogni episodio, ma per la prima volta un VIP avrà il potere di salvare un concorrente, offrendo così una chance di accesso alla finale del gioco. Amadeus sta attualmente cercando comici e altre celebrità adatte per ricoprire il ruolo di “capo popolo” e rendere il programma ancora più coinvolgente.

Oltre a Fiorello, un altro potenziale ospite è Luciana Littizzetto, già legata a Discovery per un programma di Fabio Fazio. Tuttavia, la sua partecipazione a “Tú sí que vales” potrebbe rappresentare un ostacolo. Nonostante ciò, la situazione è ancora in evoluzione e ulteriori aggiornamenti si attendono nei prossimi giorni.

Con queste novità, Amadeus spera di garantire a “La Corrida” un inizio di successo e di attrarre un numero significativo di spettatori su Nove, sfidando la concorrenza e sfruttando la sua esperienza e il supporto di amici e colleghi.