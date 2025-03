La Coppia: una coppia di Veline di Striscia nel cast

Nel cast della prima edizione di The Couple, condotto da Ilary Blasi, ci saranno anche due Veline di Striscia la Notizia. Gabriele Parpiglia ha rivelato che l’ex velina Elena Barolo parteciperà al reality, in coppia con un’altra Velina, che non sarà Giorgia Palmas. Si sta ipotizzando chi potrà essere la compagna di Barolo, con Deianira Marzano che aveva menzionato Costanza Caracciolo. Tuttavia, Caracciolo è stata successivamente inserita nel cast del nuovo reality di Rai2, inizialmente chiamato L’Ignoto e successivamente confermato come The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio. Quest’ultimo reality è attualmente in fase di registrazione e non dovrebbe sovrapporsi a The Couple, quindi l’ipotesi Caracciolo non è da escludere.

In The Couple, otto coppie, composte da volti noti e persone comuni, si sfideranno per un montepremi di un milione di euro. Le coppie possono essere reali, oppure formate da amici, parenti, colleghi e persino storici rivali. La convivenza tra i concorrenti metterà alla prova la loro resistenza fisica e mentale, affrontando ostacoli e strategie. Non si tratta solo di competere contro gli altri, ma anche di superare i propri limiti. Alla fine, solo una coppia avrà la possibilità di vincere, eliminando tutte le altre. Il pubblico avrà l’ultima parola, decretando i vincitori di The Couple. Chi riuscirà a resistere fino alla fine si porterà a casa l’intero montepremi, in un gioco che combina abilità, strategia e resistenza.