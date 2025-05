La Coppia: svelata la data della finale

“The Couple – Una Vittoria Per Due” ha finalmente una data di conclusione, con l’ultima puntata programmata per domenica 11 maggio. Antonino Spinalbese, in particolare, aspetta con ansia di tornare da sua figlia. Domani, 4 maggio, andrà in onda la semifinale, dove si prevede una selezione severa con l’eliminazione di altre tre coppie. Finora, nella competizione, è stata eliminata solo una coppia, quella delle Veline. Restano in gioco le sorelle Testa, le sorelle Boccoli, i fratelli Mileto, Pierangelo con Jasmine, Laura con Giorgia, Manila con Stefano e Antonino con Andrea. Si attende di scoprire chi vincerà il milione di euro meno meritato della storia della televisione commerciale.

Per quanto riguarda gli ascolti, la prima puntata ha registrato 2.234.000 telespettatori e un 18,55% di share, mentre la seconda ha visto un calo a 1.557.000 telespettatori e il 13% di share. La terza puntata ha ulteriormente ridotto il numero a 1.328.000 telespettatori, con un 10,9% di share.

Questo programma ricorda in alcuni aspetti “Star In The Star” di Ilary Blasi, un esperimento televisivo chiuso anticipatamente alla quinta puntata e mai più riproposto. Gli ascolti di “Star In The Star” mostrano un andamento simile: la prima puntata ha ottenuto 1.947.000 telespettatori (11,02% di share), seguita dalla seconda con 1.816.000 (11,5%), e continuando con numeri simili fino alla quinta puntata, che ha visto un picco di 2.057.000 telespettatori (12,72% di share).