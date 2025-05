La Coppia: Reazioni Post-Flop da Nazzaro all’Opinionista

“The Couple” ha chiuso in anticipo a causa di ascolti deludenti, senza una finale. Il montepremi di un milione di euro è stato donato all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Nonostante un tentativo di cambiare il giorno di messa in onda da lunedì a domenica, gli ascolti sono rimasti bassi. L’annuncio della chiusura è arrivato mentre i concorrenti erano a pranzo. Tornati alla loro vita quotidiana, alcuni partecipanti, come Manila Nazzaro, Stefano Oradei e Pierangelo Greco, hanno condiviso le loro reazioni sui social, ringraziando i tifosi per il supporto ricevuto. Manila e Stefano hanno pubblicato una storia su Instagram, esprimendo gratitudine per il sostegno e le critiche ricevute, mentre Pierangelo ha descritto l’esperienza come “fantastica” e ha ringraziato i follower per l’amore mostrato.

Anche l’opinionista Francesca Barra ha commentato la chiusura, apprezzando la donazione del montepremi in beneficenza, ma esprimendo tristezza per la fine del programma. Ha sottolineato l’impatto che la chiusura ha sui lavoratori coinvolti, mostrando sostegno a chi ha investito nel progetto. Nella sua dichiarazione su Instagram, la Barra ha ringraziato il pubblico per il supporto e ha confermato che continuerà a essere presente in televisione, annunciando il suo ritorno su “4 di sera weekend”. La situazione rimane un monito sulla fragilità dei reality e sul valore del supporto del pubblico nei progetti televisivi.

