La Coppia, lite tra sorelle Boccoli: Brigitta in lacrime. Perché?

A “The Couple” si intensificano le tensioni tra i concorrenti. Dopo il conflitto tra Giorgia Villa e Laura Maddaloni, anche le sorelle Boccoli si sono scontrate. La competizione, con in palio un milione di euro, spinge i partecipanti a creare strategie, ma non tutte le coppie riescono a mantenere la calma. Giorgia e Laura, dopo una prova nella White Room, hanno avuto un acceso scambio di battute. Laura, commentando una prova, ha scatenato la reazione impulsiva di Giorgia, che l’ha interrotta affermando: “Devi stare zitta! Ci tolgono i punti”. Laura ha cercato di spiegarsi, ma Giorgia ha continuato a interromperla. In risposta, Laura ha esclamato che non stava rivelando nulla, evidenziando che Giorgia era frustrata per non riuscire a vincere.

Le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, hanno vissuto una situazione simile. Durante un gioco di Memory, Benedicta ha accusato Brigitta di entrare demoralizzata e di affermare che avrebbero perso. Brigitta ha replicato, difendendo il proprio modo di scherzare. Dopo il conflitto, Benedicta ha lasciato la stanza, lasciando Brigitta in lacrime, mentre Manila Nazzaro cercava di consolarla. L’episodio ha messo in luce le difficoltà comunicative all’interno delle coppie e come la pressione del gioco possa influenzare le relazioni anche tra familiari. Questi scontri potrebbero dare una nuova vita al programma condotto da Ilary Blasi, che fatica a mantenere l’attenzione del pubblico.