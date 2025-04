La Coppia, Laura e Giorgia litigano: “Devi stare zitta!”

Finalmente, dopo tre settimane nella casa di The Couple, i concorrenti iniziano a lasciarsi andare, mettendo da parte l’atmosfera di amicizia. La stanchezza si fa sentire e la convivenza diventa pesante, portando a litigi tra Brigitta e Benedicta Boccoli, e Laura Maddaloni e Giorgia Villa. Durante una sfida nella White Room, simile a un gioco di Memory, Laura e Giorgia scoppiano in una discussione.

Laura, cercando di spiegare il suo punto, afferma di parlare solo delle foto e dei colori, ma Giorgia interrompe, accusandola di non rispettare le regole del gioco. L’atmosfera si surriscalda quando Laura le risponde, e Giorgia le dice di stare zitta. La tensione aumenta, e la Maddaloni sbotta che non può rivelare informazioni sulle prove e accusa Giorgia di essere arrabbiata per la mancanza di vittorie.

Giorgia, con tono provocatorio, le dice di prendersi una camomilla e non un caffè, sottolineando le loro differenze. La conversazione si intensifica, ma, a differenza delle Boccoli, la Maddaloni e la Villa riescono a chiarire quasi subito. Infine, Laura apre le braccia in segno di riconciliazione e Giorgia accetta il gesto, proponendo di prendersi “questa camomilla”. Questo episodio evidenzia come, nonostante le tensioni, le dinamiche di gruppo possano comunque portare a momenti di riappacificazione.