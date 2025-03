La Coppia: Ilary Blasi esplode sul montepremi: ‘State scherzando?’

Il 7 aprile 2025 debutta su Canale 5 “The Couple – Una Vittoria Per Due”, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo. Il format prevede la partecipazione di otto coppie che dovranno affrontare sfide quotidiane in una stessa location, mettendo alla prova la loro resistenza mentale e fisica. L’obiettivo finale è il montepremi di un milione di euro, che sarà assegnato solo a una coppia, mentre le altre verranno eliminate progressivamente.

Ilary Blasi, nel video promozionale, ha sottolineato l’importanza di vincere insieme e ha scherzato sull’ammontare del premio, esprimendo il desiderio di essere lei stessa una concorrente. Mentre il cast completo non è stato ancora ufficializzato, alcuni nomi di concorrenti sono già stati rivelati, tra cui Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, noti per le loro esperienze precedenti al Grande Fratello VIP.

Le dinamiche del programma promettono emozioni forti, colpi di scena e interazioni significative tra le coppie, rendendolo un reality intrigante e coinvolgente per il pubblico. La trasmissione è attesa con grande curiosità e si preannuncia come una nuova sfida per la conduttrice, che torna a intrattenere il pubblico dopo un lungo intervallo. La competizione non si limiterà solo a confronti tra coppie, ma metterà in discussione anche le relazioni interpersonali tra i partecipanti. Resta quindi da vedere quali altri nomi emergeranno e come si evolverà questa nuova avventura televisiva.