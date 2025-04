La coppia, coming out in casa: “Io e mia sorella siamo entrambe lesbiche”

Irma Testa e Pierangelo Greco non sono gli unici membri della comunità LGBT+ in “The Couple”. Anche Lucia Testa, sorella di Irma, è apertamente lesbica. Lucia, non famosa, partecipa al reality per fare coppia con sua sorella, campionessa olimpica di pugilato a Tokyo 2020. Irma ha rivelato l’orientamento sessuale di Lucia durante una conversazione con Jasmine, ridendo: “Due figlie femmine, due lesbiche!”.

Irma e Lucia, originarie di Torre Annunziata, sono entrambe in relazioni felici. Irma vive ad Assisi con la compagna Alessandra, mentre Lucia convive da quattro anni con Roberta.

Lucia, 28 anni, è la sorella maggiore di Irma, nata il 12 settembre 1996. Attualmente lavora come cameriera e studia scienze infermieristiche. È appassionata di pugilato e ha avvicinato Irma a questo sport. Nonostante abbia rinunciato alla carriera pugilistica per supportare Irma durante i campionati europei, il suo sogno è diventato anche quello della sorella. Il legame tra di loro è forte e Lucia è considerata la “capofamiglia”.

Irma, 27 anni, ha iniziato a praticare pugilato a 12 anni. Dopo essersi trasferita ad Assisi per allenarsi, ha ottenuto notevoli successi, inclusa la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020. Ha fatto coming out nel 2021 in un’intervista a “Vanity Fair”. La sua forza e determinazione la rendono un’ispirazione, affrontando con Alessandra le sfide della vita e della carriera.