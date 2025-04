La Coppia, chiusura anticipata in vista?: Signorini ‘responsabile’

Il nuovo programma di Ilary Blasi, The Couple, trasmesso su Canale 5, ha già ricevuto critiche pesanti da parte del pubblico, che lo considera troppo simile al Grande Fratello. Dalla sua prima puntata, andata in onda il 7 aprile 2025, numerosi telespettatori hanno chiesto la chiusura anticipata del format, etichettandolo come un flop. La delusione sembra derivare anche dalla recente edizione del Grande Fratello, con ascolti molto bassi, che ha portato alla non riconferma di Alfonso Signorini.

Il format di The Couple, che prevede persone famose rinchiuse in una casa che si confrontano in dinamiche e giochi per evitare l’eliminazione, non ha suscitato particolare interesse. Il pubblico ha evidenziato la mancanza di originalità e ha espresso il proprio disappunto sulla scelta del cast, con commenti sarcastici come “The Couple o un RSA?”, sottolineando che i contenuti già proposti sono visti e rivisti.

Anche all’interno della casa si stanno già formando dinamiche che sembrano ripetitive. Ad esempio, Manila Nazzaro ha dichiarato di aver tradito il suo ex con Stefano Oradei, mentre Jasmine Carrisi sta intraprendendo una relazione con Antonino Spinalbese. Queste situazioni, considerate poco innovative, non convincono il pubblico e non riescono a risollevare le sorti di un programma già in difficoltà. La pressione su Ilary Blasi è alta, poiché deve dimostrare la capacità di rinnovare il formato e di attrarre gli spettatori, ma la situazione appare complicata.