La Coppia: chi sono i due opinionisti e le parole di Ilary Blasi

Con la conclusione del Grande Fratello, l’attenzione si sposta su The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che inizierà lunedì 7 aprile. Ilary Blasi condurrà questo programma, esprimendo la sua gioia nel tornare in pista nonostante si senta un po’ arrugginita. Ha dichiarato di avere dubbi sulla sua costanza nel lavoro, ma è determinata a offrire un intrattenimento divertente, arricchito da dinamiche più intense e discussioni accese, poiché ci sono tanti soldi in palio.

Blasi ha anche espresso interesse a partecipare al reality, suggerendo che vincerebbe, magari in coppia con un cognato, Ivan, il marito di sua sorella Silvia, grazie alla sua estroversione e al potenziale di attrarre il pubblico. In alternativa, ha considerato di partecipare con un personaggio famoso come Nicola Savino, per la sua intelligenza e conoscenza delle dinamiche di gioco.

Le informazioni sugli opinionisti del programma vedono in prima posizione Simona Izzo e Luca Tommassini, confermati da Davide Maggio, pur senza ufficializzazione definitiva. Il cast di The Couple includerà le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, gli amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, le ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers, e i neo-sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Il programma promette quindi di essere variegato e ricco di emozioni, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico attraverso le dinamiche delle coppie in gioco e le scelte del televoto.