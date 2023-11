La Coppa del Mondo di Sci alpino “illuminata” dalla rete in fibra di Open Fiber

– La Coppa del Mondo di Sci alpino, che si è svolta a Cervinia per due weekend consecutivi, da sabato 11 novembre a domenica 19 novembre, ha potuto contare sulla connessione ultra veloce in fibra FTTH di Open Fiber, scelta per il secondo anno consecutivo quale “connectivity partner” della manifestazione sportiva, grazie alla partnership siglata con Cervino SpA.

La banda ultralarga di Open Fiber ha acceso tutti i punti strategici della manifestazione sportiva ospitata dal comune di Valtournenche: i10 Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, sono stati messi a disposizione della sede di Cervino SpA, del Padiglione eventi e la Casa dello Sport media center dell’evento.



Lo scorso weekend è stata la volta delle, mentre questo weekend sono state disputate le. Tutte visibili in alta definizione grazie all’realizzata da Open Fiber, in grado di garantire untra il versante italiano e quello svizzero.

“Siamo orgogliosi di essere anche per quest’anno connectivity partner della Coppa del Mondo di sci”, ha dichiarato Andrea Falessi, Direttore Relazioni Esterne di Open Fiber, aggiungendo “la nostra rete in fibra ottica di ultima generazione garantisce una connessione sicura e performance elevate, requisiti fondamentali nei grandi eventi dove viene scambiata una rilevante quantità di dati, a maggior ragione in manifestazioni come questa dove la velocità è protagonista”.

Il Mondiale di Sci rappresenta un’occasione unica per la Valle d’Aosta e richiede una serie di infrastrutture e tecnologie particolari ed estrema affidabilità di servizi. I dati devono correre veloci anche ad alta quota ed i flussi devono essere sicuri ed affidabili.