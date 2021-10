Adele è pronta a lanciare il nuovo album: la cantante si prende la copertina di Vogue e racconta com’è nato questo grande ritorno.

L’abbiamo aspettata a lungo, ma adesso finalmente è tornata. Adele ha già annunciato l’arrivo di un nuovo struggente singolo, Easy on Me, primo estratto dal nuovo album in arrivo nel mese di novembre. Un disco che s’intitolerà 30 e che arriva a sei anni di distanza da 25. Sarà il primo disco dell’artista britannica dopo il divorzio da Simon Konecki e la sua rinascita personale e artistica. Ne ha parlato la stessa popstar in un’intervista a Vogue, che le ha dedicato una stupenda copertina.

Adele

Adele presenta il nuovo album

Nell’intervista Adele ha raccontato l’intera genesi del nuovo album, quello che segnerà il suo grandissimo ritorno. Un disco che nasce dalla sofferenza del divorzio, una separazione che ha colpito sia lei che il figlio: “Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta“.

Ma sarà anche il primo album dopo la grande perdita di peso. Una dieta che ha reso la cantante un esempio per tante, anche se molte persone ogni giorno vittime di body shaming sono state ferite dalla sua scelta di dimagrire così tanto: “Le capisco, visivamente rappresentavo molte donne. Ma sono sempre la stessa persona“.

Il nuovo fidanzato di Adele

Il segreto della cantante britannica? Una dieta ferrea e molto salutare, ma anche tanto allenamento per sentirsi meglio con se stessa. Non ha mai pensato di dimagrire, ma ha voluto prendrsi semplicemente più tempo per sé. E piano piano allenarsi è diventato una dipendenza. Oggi si allena due o tre volte al giorno. E si gode anche la storia con il suo nuovo findanzato, Richard Paul, arrivato nella sua vita in maniera inaspettata. Una persona speciale che riesce a a farla sentire bene. Anche perché adesso Adele è una persona differente, con meno ansie e molta più consapevolezza. Di seguito la cover di Vogue: