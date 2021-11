I Placebo annunciano l’arrivo di un nuovo album, dal titolo Never Let Me Go: tutti i dettagli del nuovo lavoro della band di Brian Molko.

I Placebo hanno annunciato l’arrivo del nuovo album, dal titolo Never Let Me Go. Si tratta dell’ottavo album della band, che segue l’uscita del primo singolo estratto dal nuovo lavoro della band, Surrounded By Spies. Ci sarà anche il nuovo tour, del quale – però – non sono state annunciate date precise: infatti, i biglietti in prevendita per il tour saranno in vendita il 15 novembre prima di essere messi in commercio normalmente due giorni dopo.

Placebo, arriva il nuovo album Never Let Me Go

Il nuovo album dei Placebo è intitolato Never Le Me Go. L’annuncio di questo lavoro discografico arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo Surrounded By Spies. La band, di recente, ha pubblicato anche una nuova canzone, dal titolo Beautiful James. Durante una recente intervista, il frontman Brian Molko ha spiegato che la band aveva già finito il nuovo album prima che la pandemia di Coronavirus si diffondesse, all’inizio del 2020. Il video di Beautiful James:

L’uscita del nuovo album è stata ritardata, di ben due anni, a causa dell’emergenza sanitaria globale, come jha fatto notare il frontman. “So che è stato frustrante per i fan. È stato sicuramente molto frustrante anche per noi, l’attesa interminabile per pubblicare nuova musica, ma almeno c’era. Sapevamo di averla“.

Una nuova impostazione

Il cantante ha anche riferito che i Placebo hanno cambiato il loro processo di scrittura – questa volta – nel tentativo di “non rendere le cose facili a noi stessi“. “Ho quello che definirei un problema di noia“, ha spiegato Molko. “Stefan [Olsdal, bassista e chitarrista] ha spesso affermato di non aver mai incontrato nessuno con una soglia di noia inferiore a me – e questo influenza davvero il modo in cui lavoriamo“.

La prossima estate, la band si esibirà nel suo unico festival dell’anno nel Regno Unito al Bearded Theory’s Spring Gathering.