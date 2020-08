Annalisa, Nuda: la data di uscita e la copertina del nuovo album della cantante dai capelli rossi ex protagonista ad Amici.

Annalisa svela le sue carte: il nuovo album s’intitola Nuda ed è in arrivo a settembre. La data di pubblicazione è il 18 settembre. Lo ha rivelato il 24 agosto attraverso un post sui social, ma ne ha parlato anche nel corso della puntata di Battiti Live. Ecco tutto quello che finora sappiamo sul settimo disco della cantante di House Party.

Annalisa, Nuda: la copertina

Dopo diversi singoli di successo, la cantante ex Amici ha rivelato la data di uscita e la copertina del suo settimo album in studio, Nuda, in arrivo per la Warner Music Italy. Già nel 2019 il disco è stato anticipato dai brani Avocado toast e Vento sulla luna, in collaborazione con Rkomi, oltre che dal brano estivo del 2020 House Party.

Di seguito il post con l’annuncio:

Annalisa: il nuovo album

Dopo aver ricevuto i complimenti per il suo ultimo singolo e il meritato bagno di folla (rispettando le norme anti-Covid) durante il quarto appuntamento di Battiti Live, la cantante ha anticipato qualcosa sul suo nuovo album.

Annalisa

Incalzata da Alan Palmieri, ha dichiarato: “Posso solo dire che la data ufficiale è il 18 settembre, quindi è un buon punto di partenza. Tanta roba in arrivo, perché ho avuto molto tempo per aggiungere contenuti e ora faccio fatica a smettere… di inserire canzoni. Sono una perfezionista, ma a un certo punti mi diranno basta“.

Insomma, le premesse sono incoraggianti per la cantante dai capelli rossi, uno dei talenti più eterogenei tra quelli usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, come confermato anche dagli incoraggianti risultati ottenuti in questi anni non solo in termini di vendite, ma anche in competizioni come Sanremo.