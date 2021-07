Junior Cally, Un passo prima: il nuovo album dell’ex rapper mascherato, che annuncia anche un percorso di riabilitazione.

Junior Cally è pronto a entrare in rehab. Il rapper protagonista a Sanremo un paio d’anni fa ha deciso di dire basta e di ripulirsi. Vuole riprendersi la sua vita, abbandonando per sempre i suoi vizi: l’alcolismo e non solo. Prima di cominciare questo viaggio, ha però scelto di lanciare un nuovo album, il terzo della sua carriera: Un passo prima. Andiamo a scoprire i dettagli su questo doppio annuncio arrivato via Instagram.

Junior Cally: Un passo prima è il nuovo album

L’annuncio è arrivato attraverso un lunghissimo post pubblicato su Instagram. Scrive il rapper, all’anagrae Antonio Signore: “Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non“.

Non è stata svelata la tracklist del disco, ma è già ufficiale la copertina, che vede il rapper con le dita sotto la gola a mo’ di pistola. La data di uscita del suo nuovo lavoro è il 10 settembre, a distanza di due anni da Ricercato.

Junior Cally annuncia il rehab

Nella caption del post, l’artista ha anche annunciato l’inizio del suo percorso di riabilitazione contro le dipendenze. Un percorso che non gli permetterà di vedere nessuno che conosce, non gli permetterà di usare il telefono e lo porterà ovviamente a non bere più. Ammette il rapper senza troppi giri di parole: “Sono un alcolista e, come già sapete, soffro da anni di DOC“.

Nei momenti più bui della sua vita il disturbo ossessivo compulsivo è sempre tornato ad essere padrone della sua vita, e per ripararsi ha cercato più volte rifugio nel bicchiere. Il suo problema si è aggravato così tanto da trasformare anche il sesso in una malattia, una dipendenza da curare, essendo diventato a sua volta compulsivo e irrefrenabile. Per questo ha deciso di isolarsi per un po’: “Dopo aver chiuso il disco e il resto, insomma dopo aver fatto in anticipo tutti i compliti per le vacanze, ho deciso di pensare a me e alla mia salute e ho deciso finalmente che era arrivato il momento di curarmi“. Di seguito il post: