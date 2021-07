The Killers, Pressure Machine: la data di uscita e tutti i dettagli sul settimo album della band di Brandon Flowers.

Grande notizia per tutti i fan dei The Killers. La band americana ha annunciato l’arrivo del settimo album in studio della loro carriera. S’intitola Pressure Machine, ed è stato co-prodotto dalla band con Shawn Everett e Jonathan Rado. Un team che aveva già lavorato sull’ultimo disco del gruppo di Brandon Flowers, Imploding the Mirage, dato alle stampe nel 2020.

The Killers, Pressure Machine: la data di uscita

Quando uscirà il nuovo disco della band americana? La data da segnare sul calendario è quella del 13 agosto 2021. Spiega il frontman del gruppo che quando la pandemia ha interrotto la promozione per il disco del 2020 tutto si è fermato e per la prima volta si è trovato ad avere di fronte il silenzio. E proprio da questo silenzio ha iniziato a fiorire il nuovo progetto di Pressure Machine.

Il settimo album della loro carriera guarda alla realtà di una piccola città americana, dura e spoglia, e riflette questa realtà attraverso una veste più sobria ma anche più profonda rispetto ai precedenti lavori nella carriera dei Killers. La cittadina in questione è Nephi, nello Utah, città natale dello stesso Flowers. Una comunità di poco più di cinquemila persone, senza semafori, con una fabbrica di gomma e campi di grano. A questa particolare realtà si ispirano le canzoni dell’album, basate sui ricordi del cantautore.

La copertina di Pressure Machine

Nelle sue parole Brandon spiega che questo album è una sorta di documento sonoro della crescita in alcune realtà del Sud Ovest americano. Per la prima volta ha scritto completamente i testi prima di comporre la musica, e anche per questo il disco sarà molto diverso rispetto i passati.

Per la copertina è stata scelta l’autostrada appena fuori Nephi, fotografata da Wes Johnson, un artista che ha scattato tantissime immagini incredibili del luogo di nascita di Brandon Flowers. Molte di queste saranno presenti nelle varie confezioni dell’album. Per i dettagli sulla tracklist bisognerà aspettare, ma intanto ecco la copertina:

