La COP16 in Arabia Saudita: argomenti e obiettivi raggiunti

Dal 2 al 13 dicembre 2024, Riyadh ha ospitato la sedicesima Conferenza delle Parti (COP16) della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD), un evento significativo che ha celebrato il 30º anniversario dell’UNCCD e rappresentato il primo grande incontro delle Nazioni Unite in Arabia Saudita. La conferenza ha visto la partecipazione di quasi 200 paesi e oltre 24.000 partecipanti, rendendola la più affollata nella storia dell’UNCCD, evidenziando l’urgenza di affrontare questioni globali riguardanti desertificazione, degrado del suolo e siccità.

Il tema centrale della COP16 era “La nostra terra. Il nostro futuro.”, concentrandosi su strategie per contrastare i problemi ambientali. I punti salienti includevano il ripristino dei terreni degradati, il miglioramento della resilienza delle comunità alla siccità e l’incoraggiamento del settore privato nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Un obiettivo chiave era raggiungere la neutralità del degrado del suolo entro il 2030, una meta ambiziosa per garantire la sostenibilità delle risorse terrestri.

Tuttavia, la COP16 ha anche evidenziato divergenze significative. Un obiettivo importante, l’adozione di un protocollo globale legalmente vincolante per la lotta alla siccità, non è stato raggiunto a causa di opinioni contrastanti tra paesi industrializzati e africani. Mentre i primi proponevano un approccio più flessibile, i secondi richiedevano impegni economici chiari e finanziamenti adeguati per affrontare le sfide specifiche.

Nonostante ciò, la conferenza ha portato a progressi notevoli, mobilitando oltre 12 miliardi di dollari per combattere la desertificazione, con particolare attenzione alle regioni vulnerabili. Gli Stati Uniti e altri partner hanno annunciato finanziamenti per circa 70 milioni di dollari, mediante l’iniziativa “Vision for Adapted Crops and Soils” (VACS) per sviluppare sistemi agricoli resilienti al cambiamento climatico. È aumentata la consapevolezza sull’importanza del ripristino dei suoli, evidenziata da progetti come “Business4Land,” che mira al ripristino di 1,5 miliardi di ettari di terreno degradato entro il 2030.

In sintesi, la COP16 ha messo in luce sia progressi significativi sia sfide persistenti nella lotta contro il degrado del suolo, ponendo solide basi per future azioni e sottolineando l’importanza del coinvolgimento di tutti gli attori globali. La successiva COP17, prevista per il 2026 in Mongolia, sarà un’opportunità per affrontare le questioni rimaste aperte e continuare verso il progresso.