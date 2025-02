La Controversia sul Festival in Veneto

Roberto Vannacci parteciperà al Festival di Sanremo 2025, ma come spettatore e non sul palco dell’Ariston. Il generale, attuale europarlamentare della Lega, ha confermato la sua presenza, dichiarando: “Mi hanno invitato al Festival e ci andrò perché una volta nella vita bisogna andarci”. Tuttavia, la sua scelta ha suscitato polemiche, dato il significato culturale e politico dell’evento. Critiche sono emerse da diversi esponenti politici, in particolare dallo stesso Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico di Imperia, il quale ha definito la presenza di Vannacci come una “provocazione evidente”. In risposta, il generale ha difeso la sua partecipazione, affermando che Sanremo “non è un feudo ideologico riservato alla sinistra” e ha invitato Quesada a un confronto diretto durante la presentazione del suo libro.

In aggiunta alla controversia relativa a Sanremo, Vannacci si è proposto come candidato per le prossime elezioni regionali in Veneto, affermando di essere coinvolto attivamente nella campagna elettorale in diverse regioni, inclusa la Toscana e la Campania. Tuttavia, la sua posizione ha generato tensioni interne nella Lega, specialmente riguardo alla questione del terzo mandato del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Vannacci ha criticato la proposta di modifica normativa per permettere al presidente di ricandidarsi, osservando che “farlo a ridosso delle elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam”. La sua partecipazione e le sue dichiarazioni stanno creando un clima di discussione e divisione all’interno del partito e nell’opinione pubblica.