La controversia sul caso di Graziano Fiorita

Il Lecce ha scelto di protestare contro la Lega Serie A indossando una maglia bianca anonima nella partita contro l’Atalanta, in segno di rispetto dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra ha abbandonato i propri colori tradizionali, il giallo e il rosso, per il solo messaggio “Nessun valore, nessun colore”. Questa decisione è stata dettata dalla scelta della Lega di disputare la gara solo pochi giorni dopo la tragedia, causando indignazione tra i giocatori, i familiari e i tifosi.

Il comunicato ufficiale del Lecce esprime un forte dissenso nei confronti della Lega, sottolineando la mancanza di rispetto per il lutto vissuto dalla famiglia di Fiorita e dai sostenitori. Il club ha espresso gratitudine al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, per aver tentato, senza successo, di posticipare la partita a una data più appropriata. La squadra ha dichiarato che tornerà a indossare i propri colori solo quando Fiorita avrà ricevuto l’omaggio della sua comunità.

Durante il minuto di silenzio, i tifosi dell’Atalanta hanno applaudito in segno di solidarietà. Tuttavia, l’inno della Lega è stato fischiato da entrambe le tifoserie come segno di protesta. Inoltre, al 17° minuto della partita, il gioco è stato sospeso brevemente a causa di tre fumogeni lanciati dalla curva dell’Atalanta. Questo gesto evidenzia non solo il dolore per la perdita, ma anche la necessità di riflessione sui valori sportivi e umani che vanno oltre il calcio.