La controversia infiamma i social media

Le tensioni tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, insegnanti di danza nel programma “Amici 2024”, sono cresciute fino a sfociare in un acceso conflitto. La situazione è degenerata quando la Celentano ha deciso di convocare le ballerine per una valutazione, stilando una classifica e assegnando punteggi alle allieve. Questa iniziativa ha suscitato l’indignazione della Lettieri, che ha percepito l’azione come un’ingiustificata interferenza. Lei stessa ha dichiarato: “Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri”.

In risposta, Deborah Lettieri ha organizzato una valutazione alternativa per dimostrare che i risultati possono variare in base all’insegnante e al tipo di stile proposto. Le ballerine, coinvolte nella rivalità tra le due maestre, si sono esibite nuovamente, intensificando le tensioni e creando un clima competitivo all’interno della scuola. La lite tra le due non è rimasta circoscritta alle aule di “Amici”, ma è esplosa anche sui social media. Alessandra Celentano ha pubblicato un messaggio su Instagram sottolineando l’importanza dell’onestà e della competenza, mentre Deborah Lettieri ha risposto con una citazione di Nietzsche per evidenziare come i giudizi sulle performance possano essere soggettivi.

Questa disputa ha avuto effetti anche sulle allieve, che si sono trovate a dover scegliere un lato tra le due insegnanti, creando una certa tensione tra di loro e distraendo dall’obiettivo principale: il miglioramento delle loro capacità artistiche. Emanuel Lo, un altro insegnante della scuola, è intervenuto per ricordare alle ragazze che le polemiche non giovano alla loro crescita artistica.

La rivalità tra Celentano e Lettieri sembra essere ben lontana dalla risoluzione. Le anticipazioni annunciano un nuovo confronto nella prossima puntata, dove la Celentano continuerà a sostenere la disciplina rigida, mentre la Lettieri difenderà il suo approccio più creativo. Gli sviluppi futuri porteranno a scoprire chi avrà la meglio in questo scontro di personalità, mentre si rimane in attesa di vedere se le allieve potranno ritrovare la serenità necessaria per concentrarsi sulla loro formazione artistica.