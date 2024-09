La controversa vicenda giudiziaria dell’attivista nativo americano

Leonard Peltier, attivista nativo americano, compie 80 anni il 12 settembre 2024, e da quasi 50 anni è detenuto con l’accusa di aver ucciso due agenti dell’FBI nel 1975. Peltier è stato condannato a due ergastoli nel 1977 e ha sempre dichiarato la sua innocenza, sostenendo che esistono dubbi e prove insufficienti sul suo coinvolgimento. La condanna è stata al centro di numerose controversie, con testimoni che hanno ritrattato o le cui dichiarazioni non sono state verificate.

Negli anni, diversi sostenitori, tra cui l’ex procuratore James H. Reynolds e il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, hanno chiesto la grazia presidenziale per Peltier. Noury sottolinea che, nonostante le prove emergenti dell’innocenza di Peltier, la sua vita in carcere sta per finire tragicamente, a meno che non venga concessa la liberazione. Reynolds ha definito la condanna di Peltier come un riflesso di un sistema giudiziario inadeguato e ha invitato Biden a riparare a un’ingiustizia storica.

D’altro canto, l’Associazione degli ex agenti dell’FBI si oppone alla liberazione di Peltier, sostenendo che ha ricevuto un giusto processo e sottolineando che rimane colpevole degli omicidi degli agenti Coler e Williams. Mike Clark, direttore della società, ha dichiarato che la condanna di Peltier è stata confermata in più di una dozzina di ricorsi, e ha descritto i crimini come premeditati, classificandoli come un atto vergognoso. Secondo Clark, la clemenza non è giustificata per un assassino a sangue freddo come Peltier, specialmente in un contesto di crescente tensione tra le forze dell’ordine e la comunità.

La questione della grazia rimane aperta, con voci contrastanti che esprimono preoccupazione per l’eventuale rilascio di Peltier, mentre i sostenitori continuano a lottare per la sua inocenza e una fine dignitosa della sua detenzione. La situazione di Peltier rappresenta, dunque, un caso emblematico di giustizia, diritti civili e la relazione tra lo Stato e le popolazioni nativo americane.