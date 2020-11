Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck è quanto di più simile ad un giro sulle montagne russe. I due sono passati dallo scontro appena entrati nella casa del GF Vip, ai baci e abbracci per il compleanno di lei, per poi tornare a scannarsi ieri pomeriggio.

Durante il pranzo erano quasi tutti a tavola, mancava giusto Maria Teresa Ruta e così i suoi coinquilini hanno aspettato il suo arrivo prima di mangiare, a parte la Contessa che ha iniziato a consumare il pasto tranquillamente.

Zorzi ha chiesto alla donna come mai non avesse attesto la Ruta, ma lei è sbottata ed ha iniziato ad urlare.

“No, non aspetto, perché no. Perché no! Ho detto no! Non aspetto, io mangio adesso. Ok?! Io devo mangiare perché devo prendere la medicina. Anzi, basta. Adesso non mangio più, mi avete rotto le balle. Tu per primo mi hai scocciato. Impicciatevi dei cavoli vostri e basta.

Ma vi pare che mi faccio dare le lezioni di bon ton da Tommaso Zorzi? Mi dà le lezioni a me. Ma come ti permetti di dare lezioni a me?! Non ti permettere. Io non sono pazza, non c’è bisogno che tu mi dica di aspettare. Adesso mi inca**o”.