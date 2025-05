La Consulta e il Dubbio: La Pena È Troppo Alta?

Il Codice Rosso sarà esaminato dalla Corte Costituzionale martedì prossimo. I giudici dovranno valutare l’articolo 583 quinquies del Codice penale, relativo alla deformazione permanente del viso. Questa norma, introdotta dalla Legge 19 luglio 2019, ha elevato la pena per tale reato, passando da una circostanza aggravante di 6-12 anni a una pena autonoma di 8-14 anni, evitando il bilanciamento con eventuali attenuanti.

Saranno discusse quattro ordinanze, provenienti dai tribunali di Napoli, Catania, Bergamo e Taranto, riguardanti casi di lesioni permanenti al viso su uomini. Sebbene il Codice Rosso sia associato alla protezione delle vittime di violenza di genere, esso si applica indiscriminatamente. Le ordinanze faranno riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, incentrati sull’uguaglianza e sulla funzione rieducativa della pena.

I ricorrenti contestano che il Codice punisca in modo equivalente la deformazione e lo sfregio permanente, nonostante la differente gravità delle lesioni. Segnalano anche disparità nel trattamento di reati minori legati al viso, come le lesioni alle orecchie, punite con un minimo di 8 anni. Inoltre, viene evidenziata una sproporzione della pena, poiché reati come la mutilazione di genitali, arti o sensi non rientrano nella fattispecie del viso ma sono puniti in modo meno severo.

Infine, le ordinanze contestano l’applicazione automatica della pena accessoria dell’interdizione perpetua, ritenuta contraria ai principi costituzionali. Queste questioni saranno al centro del dibattito nella Corte Costituzionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com