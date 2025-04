La conservazione dei farmaci: modalità e precauzioni

I farmaci sono sostanze attive che richiedono attenzione e devono essere utilizzati correttamente per evitare effetti collaterali. È fondamentale che medici e farmacisti comunichino informazioni chiare per permettere a tutti di prendere decisioni informate sulla propria salute. Lorena De Simone, della Farmacia ospedaliera AOU Meyer IRCCS, sottolinea l’importanza della conservazione dei medicinali. In estate, è essenziale prestare attenzione al caldo per mantenere l’efficacia dei farmaci.

Durante le vacanze, è importante portare tutto il necessario per le terapie. Prima della partenza, si consiglia di leggere il Foglio Illustrativo per verificare le modalità di conservazione. Se un farmaco appare diverso o presenta difetti, è fondamentale consultare un medico o un farmacista. La maggior parte dei farmaci deve essere conservata a temperatura ambiente, tra 15°C e 25°C, mentre quelli refrigerati necessitano di temperature tra 2°C e 8°C, evitando la porta del frigorifero per le variazioni di temperatura.

I medicinali devono essere conservati in un luogo asciutto e protetti dalla luce, meglio in un armadietto chiuso. È importante mantenere i farmaci nella loro confezione originale e controllarne regolarmente la data di scadenza e lo stato. Se si notano cambiamenti, è consigliabile non utilizzarli. È fondamentale tenere i medicinali lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Una corretta conservazione è vitale per garantire l’efficacia e la sicurezza dei farmaci. De Simone conclude affermando la responsabilità di professionisti e cittadini nell’educare gli altri sull’importanza di questo tema per una salute migliore.