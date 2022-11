La confessione di Marco Bellavia su una famosa conduttrice: “Mi ha distrutto la carriera”

Marco Bellavia è stata ospite di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Qui l’ex gieffino ha parlato della vicenda che lo ha visto coinvolto nella casa più spiata d’Italia, ripercorrendo anche le tappe più importanti della sua carriera. Nel corso dell’intervista Marco si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita privata: ecco cosa ha dichiarato.

Ospite di Verissimo, Marco Bellavia ha ripercorso la sua carriera ricordando il grande successo avuto negli anni ’90. L’ex gieffino, però, ha anche ricordato del diffide periodo vissuto dopo essersi allontanato dal mondo dello spettacolo. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Non è che la mia carriera televisiva sia scemata in poco tempo. Ho lavorato in maniera continuativa dal 1986 ai primi anni 2000. Il passaggio dalla tv dei ragazzi a quella degli adulti non è stato semplice. Non mi è andata bene. Ho trovato un gruppo di lavoro con cui non c’era l’armonia dei tempi della tv dei ragazzi.

Dopo aver detto addio ai programmi per bambini grazie ai quali ha ottenuto un successo stratosferico, nei primi anni 2000 Marco Bellavia è diventato il protagonista indiscusso di trasmissioni quali Forum e Stranamore. A Forum l’ex gieffino ha lavorato al fianco di Paola Perego, contro la quale si è sfogato duramente.

In una recente intervista del 2017, infatti, Marco Bellavia è andato contro la conduttrice, sulla quale ha dichiarato:

Sferro con umile orgoglio questo attacco all’ex conduttrice di Forum che ha in prima persona messo fine alla mia carriera tv. Indipendentemente dalle mie abilità. Veder la signora Presta, ovvero Paola Perego, piangere in tv alle Iene … mi fa ridere perché: in primis, son certo che siano lacrime di coccodrillo; secondo, perché la signora, ai tempi in cui mi faceva fare il suo valletto a Forum, mi scagliò contro talmente tanta rabbia e cattiveria (con sue supposizioni e calunnie gravissime) da stoppare e chiudere definitivamente (nel 2002) la mia carriera tv, iniziata onestamente, e ribadisco onestamente, nel 1986.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto: