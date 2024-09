La Confessione dell’Attore in Ciao Maschio di Nunzia Di Girolamo

Raoul Bova è stato il primo ospite della nuova stagione di “Ciao Maschio”, il programma di Rai condotto da Nunzia De Girolamo. Durante l’intervista del 21 settembre, Bova ha condiviso dettagli del suo passato, affrontando momenti difficili e parlando del suo forte legame con i figli, che considera la sua salvezza in tempi di crisi. Ha menzionato i suoi quattro figli: Alessandro Leon e Francesco, nati dalla sua ex moglie Chiara Giordano, e Luna e Alma, frutto della sua attuale relazione con Rocio Munoz Morales. L’attore ha riflettuto sulle sue precedenti relazioni, ammettendo che spesso le partner non riuscivano a comprendere la sua vulnerabilità e la sua natura di figlio, desiderando vederlo solo come un uomo.

Bova ha anche espresso critiche nei confronti di Francesca Fagnani, con cui aveva avuto un’interazione scomoda nel programma “Belve”. Pur non nominando il programma, ha descritto una certa timidezza nei confronti della conduttrice, che, a suo avviso, puntava a creare sensazionalismo. Riferendosi alla sua esperienza in “Belve”, ha osservato che la Fagnani ha esaltato una parte poco empatica della situazione. In quell’occasione, lui stesso aveva percepito una mancanza di complicità, affermando che la conduttrice sembrava annoiata.

Uno dei temi più toccanti affrontati da Bova è stata la morte dei genitori, avvenuta a breve distanza nel 2018 e 2019. L’attore ha confessato il forte impatto emotivo che questa perdita ha avuto su di lui, descrivendo l’importanza della sua educazione ricevuta sia dal padre che dalla madre. Ha raccontato del dolore che ha provato nel passare dalla condizione di figlio a quella di genitore, sottolineando come la scomparsa dei genitori abbia segnato un cambiamento fondamentale nella sua vita, un “lutto” che ha portato con sé la responsabilità di essere ora l’adulto.

In conclusione, l’intervista ha messo in luce le fragilità dell’attore, ma anche il suo amore profondo per i figli, che continuano a rappresentare per lui una fonte di forza e sostegno.