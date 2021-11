I Take That annunciano l’arrivo di un nuovo album. Notizia confermata da Gary Barlow, pronto a lanciare una collezione di brani per Natale.

Buone notizie per i fan dei Take That. Gary Barlow ha annunciato l’arrivo di un nuovo album. Pertanto, a breve quest’ultimo e i suoi due compagni di band – Mark Owen e Howard Donald – si riuniranno in studio per dar vita al loro prossimo lavoro discografico. Intanto, però, Barlow delizierà il Natale dei suoi seguaci con una nuova raccolta di brani natalizi, pronti a scaldare il cuore degli ascoltatori durante le feste.

Microfono

Take That, in arrivo un nuovo album

A Music Week, Gary Barlow – leader dei Take That – ha confermato che è in arrivo un nuovo album da parte della band inglese, anche se è tutto ancora in fase embrionale. Ecco le sue parole in merito: “Non abbiamo ancora iniziato, ma lo faremo il prossimo anno. Il disco sarà fresco, nuovo e davvero speciale…Mi piacerà stare a New York per due mesi e comporre con Mark e Howard. Insieme scriviamo ottime canzoni e ci divertiamo sempre. Il prossimo disco sarà molto importante per noi. Ci piace spingerci sempre oltre e questa è proprio l’opportunità per farlo“.

Il nuovo lavoro discografico della band dovrebbe far leva anche su diverse collaborazioni di un certo spessore. Barlow, infatti, ha ricordato l’importanza delle stesse, affermando che “Dalle collaborazioni nascono dischi ricchi di hit“. Nel frattempo, Gary Barlow scalderà il cuore dei suoi fan, durante le feste, con alcune cover legate al magico periodo del Natale.

Gary Barlow pubblica The Dream of Christmas

L’album The Dream of Christmas conterrà una raccolta di brani inediti e cover di classici natalizi, inclusi i due singoli Sleigh Ride e The Dream of Christmas, entrambi pubblicati il 29 ottobre 2021. Gary ha collaborato con l’attore Sheridan Smith per la canzone How Christmas is Supposed to Be, mentre Aled Jones appare nel duetto A Child’s Christmas in Wales. Il video:

Anche il violoncellista Sheku Kanneh-Mason prende parte a The Colder It Feels e il trio di armonia vocale The Puppini Sisters è, invece, nella versione di Winter Wonderland. L’album sarà supportato dal tour di Gary nel Regno Unito, che inizierà il 27 novembre. The Dream Of Christmas uscirà il 26 novembre.

Ecco la tracklist completa dell’album: