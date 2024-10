La conferma della rottura in diretta televisiva

Elisabetta Gregoraci ha recentemente confermato la fine della sua relazione con Giulio Fratini, annunciando di essere tornata single durante un’intervista nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Dopo giorni di speculazioni, la showgirl ha deciso di rivelare in diretta le sue nuove circostanze sentimentali, sorprendente il pubblico con la notizia che sarebbe stata lei a prendere la decisione di porre fine alla relazione.

Nel corso dell’intervista, Gregoraci ha anche accennato al suo ex marito, Flavio Briatore, suscitando ulteriori interrogativi riguardo a un possibile riavvicinamento tra i due. La presentatrice ha risposto a tali voci con un sorriso, chiarendo che nonostante i gossip, non si sono mai veramente separati. Ha descritto il loro legame come “speciale e complesso”, raccontando che, pur non essendo una coppia nel senso romantico, continuano a sostenersi e a mantenere una relazione vicina, principalmente per il bene del loro figlio Nathan.

Gregoraci ha spiegato come abbiano trovato un equilibrio che consente loro di essere una famiglia, arrangiandosi anche a cenare insieme nonostante qualche conflitto che possono avere, come qualsiasi coppia. Ha sottolineato la sua presenza per Briatore nei momenti difficili e viceversa, affermando che continueranno a esserci l’uno per l’altra.

Inoltre, la Gregoraci ha toccato un altro argomento molto personale durante l’intervista, parlando di un recente problema di salute che l’ha costretta a un ricovero in ospedale. Ha descritto un’episodio in cui ha rischiato di perdere un rene a causa di un’infezione alle vie urinarie che stava progredendo. Dopo aver affrontato una situazione critica e una lunga cura antibiotica, l’attrice ha dichiarato che ora la sua condizione è sotto controllo, anche se la paura di sentirsi vulnerabile rimane.

La partecipazione di Gregoraci al programma era stata precedentemente annunciata attraverso i suoi profili social, dove aveva anticipato che avrebbe condiviso anche dettagli riguardanti i suoi progetti futuri e le sue recenti difficoltà sanitarie.