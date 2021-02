La conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021: le parole di Amadeus e dei dirigenti Rai.

Il Festival di Sanremo 2021 si farà. Dal 2 al 6 marzo 2021 la kermesse andrà in onda dal teatro Ariston senza pubblico e con tantissime novità dovute al periodo di emergenza che stiamo vivendo. Nonostante tutto, però, l’entusiasmo non manca e lo spettacolo sarà assicurato. Ecco le parole del direttore artistico Amadeus e dei dirigenti Rai nella conferenza stampa di presentazione della kermesse.

Sanremo 2021: le parole di Amadeus in conferenza stampa

Non è stato semplice mettere in piedi questo Festival, di lavoro da fare ce n’è ancora molto ma Amadeus può dirsi soddisfatto. Quello che sta per cominciare sarà un Sanremo unico nel suo genere. La sua missione e quella di Fiorello sarà tentare di dare serenità agli spettatori da casa per cinque serate.

Amadeus

La parola chiave del direttore artistico è ottimismo: “Io sono sicuro: si stanno facendo tante vaccinazioni per debellare il virus e da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo“. Ama ha quindi parlato dell’idea nave, naufragata in poco tempo, che per lui restava un’ipotesi valida. Parlando di Fiorello ha invece speso parole al miele: “Fiorello è mio amico da trentacinque anni, per me non può esistere un Festival di Sanremo senza di lui perché illumina tutto ciò che ha intorno, tutti gli vogliono bene“.

Rosario Fiorello

Un passaggio inevitabile anche sugli ospiti: “Avremo due figure artistiche che saranno con noi tutte e cinque le sere: Achille Lauro, che sta preparando cinque quadri, e Ibrahimovic, che è un personaggio del calcio strepitoso, da scoprire”.

Conferenza stampa Sanremo 2021: le parole dei dirigenti Rai

In conferenza sono intervenuti ovviamente anche i massimi esponenti della Rai. Il direttore Stefano Coletta ha parlato del Festival in termini importanti: “Sanremo è un’occasione di unione del paese, fa parte del nostro percorso identitario. Questa difficile esperienza del Covid ci ha unito, nella distanza, la nostra speranza è che questo rito collettivo che ci apprestiamo a rimettere in scena possa essere il Festival della consapevolezza, purtroppo non ancora della lrinascita“.

Il direttore ha aggiunto che la Rai non ha voluto rinunciare all’intrattenimento, richiesto in questo periodo dalle persone perché riempie la solitudine. E le 26 canzoni scelte sono espressione di questa richeista di solitudine, sono canzoni d’amore che rispondono al dolore e alla solitudine. Coletta ha quindi aggiunto: “Saltare questo appuntamento avrebbe allargato il senso di disorientamento“.