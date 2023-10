La conferenza stampa di Ballando: chi è il concorrente più corteggiato

La 18esima edizione di Ballando con le Stelle debutterà sabato su Rai1 e questa mattina a Roma si è tenuta la conferenza stampa con Milly Carlucci e tutti i ballerini.

Quest’anno il livello del cast è molto alto, ci sono Teo Mammucari, ma anche Simona Ventura, Paola Perego, Lino Banfi e Antonio Caprarica.

Il concorrente che Milly Carlucci ha più rincorso? Lino Banfi. A raccontarlo è stato proprio lui, come ripreso da TvBlog.

“Milly mi ha corteggiato per 18 anni, è stato un amore vero. A Pappa e Ciccia, un film di successo, Milly faceva il ruolo di mia nipote. In questi anni, Milly si è fissata “Voglio Lino, voglio Lino…”. Pure mia moglie me lo diceva “E faglielo un ballo, a ‘sta disgrazieta!”. Ho 87 anni, già compiuti. Me li porto bene. Essere il nonno Libero, il nonno d’Italia, è un onore ma anche un onere. Oltre a questi pesi, io ho anche il peso del peso! Ho 87 anni ma anche 98 chili! Farò lavorare tutti i personaggi che ho fatto così il coccodrillo ve lo portate facilmente a casa!”.