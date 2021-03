La conferenza stampa di Amadeus dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2021: le parole del conduttore in vista della seconda serata.

Rotto il ghiaccio, il Festival di Sanremo 2021 si avvia alla seconda serata. Arriva già il momento di fare un primo punto della situazione, un primo bilancio della kermesse in epoca Covid, prima di pubblico. Ma è arrivato anche il momento di presentare la seconda serata, tra la grande ospite Laura Pausini e il completamento della presentazione delle canzoni in gara. Ecco le parole del direttore artistico Amadeus.

Sanremo 2021: la conferenza stampa di Amadeus del 3 marzo

Dopo i convenevoli e i ringraziamenti, si arriva al punto decisivo della conferenza: la scaletta e il ‘caso Irama’.

Amadeus

Questa la sequenza delle performance:

Wrongonyou con Lezioni di volo

Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

Davide Shorty con Regina

Dellai con Io sono Luca

Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista con Amare

Lo Stato Sociale con Combat Pop

Bugo con E invece sì

Gaia con Cuore amaro

Willie Peyote con Mai dire mai (la locura)

Malika Ayane con Ti piaci così

Fulminacci con Santa Marinella

Extraliscio con Davide Toffolo con Bianca luce nera

Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

Gio Evan con Arnica

Irama con La genesi del tuo colore

Random con Torno a te

Claudio Fasulo ha spiegato cosa è successo a Irama, protagonista di un caso di positività al Covid: “Ieri un collaboratore dello staff di Irama è stato trovato positivo all’antigenico rapido. Subito è scattato il molecolare anche a Irama. Il collaboratore è nuovamente positivo, così come un altro collaboratore. Quindi chi è entrato in contatto stretto deve osservare una quarantena di dieci o quattordici giorni. A termini di regolamento Irama si ritirerà, manca solo la comunicazione dell’Asl“.

Amadeus vorrebbe però mantenere in gara il cantante portando Irama sul palco con un video della prova generale, e non con la diretta. Aspetta però il via libera da parte degli altri artisti in gara.

La conferenza stampa di Elodie

Accanto ad Amadeus è intervenuta anche Elodie, co-conduttrice della serata: “Non mi sarei mai immaginata di condividere il palco con due grandi della tv, è una grande opportunità, ringrazio tutti. Ho sempre sognato di cantare qui, ma non pensavo di fare qualcosa del genere. Non vedo l’ora stasera di giocare, porterò sul palco la mia parte infantile“.