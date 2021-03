La conferenza stampa di Sanremo 2021 del 4 marzo: le parole del direttore artistico Amadeus dopo la seconda serata del Festival.

Dopo la seconda serata di Sanremo 2021 il bilancio che si può fare è già più concreto. Il calo degli ascolti non può che preoccupare e deludere, anche se notizie positive non mancano. D’altronde, che potesse essere un Festival più anonimo e meno coinvolgente era preventivabile. Resta da capire se dalla terza serata in poi le cose miglioreranno o meno. Ecco le parole di Amadeus e degli altri protagonisti del Festival.

Sanremo 2021, conferenza stampa 4 marzo: le parole di Amadeus

L’apertura è dedicata al commento dei dati auditel, in ribasso rispetto allo scorso anno. Ma la Rai sottolinea come questo Festival sia incomparabile, e resta l’orgoglio per essere riusciti a portare questo appuntamento in televisione tra mille difficoltà.

Amadeus

Le prime parole di Amadeus sono un ringraziamento alla Rai e una spiegazione di quanto sia difficile fare un evento senza tutto quello che rende Sanremo ciò che Sanremo è.