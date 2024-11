La conduttrice proprio non se lo aspettava.

Lunedì 18 novembre 2024, la programmazione televisiva italiana ha visto una forte competizione tra vari programmi, con Rai 1 e Canale 5 in evidenza. L’Amica Geniale 4 ha conquistato gli ascolti con 3.612.000 telespettatori e uno share del 18,80% per la prima parte, seguita da 3.198.000 spettatori nella seconda parte con uno share del 21,04%. Questo ha permesso alla serie di dominare la serata, superando il reality show La Talpa, che ha raccolto 1.572.000 spettatori e uno share del 10,57%. L’Amica Geniale si conferma come un appuntamento consolidato per il pubblico di Rai 1.

Analizzando le altre reti generaliste, Rai 2 ha trasmesso Boss in incognito, attirando 1.126.000 spettatori e uno share del 6,79%. Rai 3 ha registrato 522.000 spettatori con Lo stato delle cose, equivalente a uno share del 2,46%. Italia 1 ha proposto Scontro tra Titani, con 965.000 spettatori e uno share del 5,64%, mentre Rete 4, con Quarta Repubblica, ha totalizzato 674.000 spettatori e uno share del 4,79%. Tv8 ha intrattenuto 988.000 spettatori con Gialappa Show (5,79% di share), e il programma Little Big Italy sul NOVE ha segnato 394.000 spettatori e uno share del 2,16%. Infine, La Torre di Babele su La7 ha ottenuto 1.050.000 spettatori e uno share del 5,48%. Questi dati mostrano una diversità nell’offerta televisiva e variano l’interesse del pubblico.

Nel prime time, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha ottenuto 5.853.000 spettatori e uno share del 27,27%, continuando a dominare la fascia oraria. Striscia La Notizia su Canale 5 ha raccolto 2.981.000 spettatori, con uno share del 13,87%. Inoltre, Chissà chi è di Amadeus sul NOVE ha totalizzato 533.000 spettatori e uno share del 2,48%. I risultati rivelano le preferenze consolidate del pubblico per determinati format e sottolineano le difficoltà dei nuovi programmi nel farsi strada nel panorama televisivo italiano. La serata del 18 novembre ha così confermato il successo di programmi affermati, evidenziando le sfide per le nuove proposte.