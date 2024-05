La conduttrice dell’Eurovision parla in italiano durante la semifinale: ecco perché

L’edizione 2024 di Eurovision Song Contest è condotta da due donne svedesi molto famose in patria: la mora Petra Mede (giunta al suo terzo Eurovision da conduttrice) e la bionda Malin Åkerman (al suo debutto). Proprio quest’ultima conduttrice, durante la seconda semifinale, ha mandato un messaggio in italiano a tutti noi e ai suoi ex suoceri. Questo perché in passato è stata sposata con un italiano.

L’ex marito è il musicista Roberto Zincone, con cui è convolata a nozze il 20 giugno 2007 in quel di Sorrento. Dalla loro unione è nato un figlio, Sebastian, il 17 aprile 2013. I due si sono separati nel novembre del 2013 quando il figlio aveva circa sette mesi.

“I miei bellissimi fratelli e sorelle italiane” – ha detto in diretta mondiale la conduttrice – “Avrete sempre un posto particolare nel mio cuore. Visto che sono stata sposata con un italiano. Beh, era napoletano. E perciò mi ha sicuramente fatto mangiare il miglior cibo della mia vita. Ciao nonna e nonno. Per favore mandatemi un pezzo di pizza! Buona fortuna stanotte!”.

La conduttrice parla italiano, il video

Ecco il video:

Nata a Stoccolma e cresciuta in Canada, Malin Åkerman vive attualmente a Los Angeles con la sua famiglia ed è una star internazionale: modella, cantante e soprattutto attrice (ha recitato al fianco di star del calibro di Tom Cruise, Jennifer Aniston, Sandra Bullock e Dwayne Johnson), al debutto come conduttrice di Eurovision Song Contest ha dichiarato: “Non posso davvero descrivere i miei sentimenti a riguardo. Sono molto emozionata e un po’ nervosa, ma in modo positivo. Mi è sempre piaciuto l’Eurovision e far parte di questo fantastico spettacolo insieme a Petra è un sogno che si avvera. A proposito, Petra è una delle donne più divertenti che abbia mai incontrato“.