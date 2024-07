La conduttrice che ha abbandonato la tv all’apice della carriera: “Il Telegatto lo uso come fermaporte, è inutile e pesante”

C’è una conduttrice che a metà degli anni novanta ha deciso di abbandonare la carriera televisiva all’apice del successo. Il suo nome è Giorgia Passeri e sono sicuro che i miei lettori quarantenni se la ricorderanno benissimo. Lei è stata il volto della trasmissione di Fininvest Ciao Ciao andata in onda – alla sua guida – dal 1984 al 1988, poi è passata in Rai e alla fine nel 1994 l’addio.

Questa settimana è stata intervistata dal quotidiano La Stampa che ha raccontato: “A casa sua un Telegatto è appoggiato a terra fa da fermo alla portafinestra del terrazzo. Lei quasi si giustifica: «non per snoberia ma è un oggetto inutile, così pesante». Si ride“.

“Da ragazza mi è accaduto un fatto artistico incredibile. Ho vissuto una magia, un esperimento perfetto durato 10 anni. Poi le cose sono cambiate, l’esplosione della tv commerciale ha trasformato il pubblico di bambini in acquirenti, è arrivata la tv delle Veline, la spettacolarizzazione del dolore. Robe lontane da me“. In Mediaset lavorava al fianco del pupazzo Four e ha accettato il passaggio in Rai proprio perché c’era meno pubblicità. “In Rai mi hanno dato l’opportunità di tornare a recitare con un pupazzo, Calimero, mentre di là era diventata una lunga telepromozione“.

Giorgia Passeri ha poi aggiunto: “Con la tv da conduttrice ho guadagnato bene e messo da parte, così poi mi sono potuta permettere dei no“. Ora lei è “attrice e regista freelance della scena off romana, presidente per 15 anni del Teatro Agorà di Roma“. Insomma, si gode la vita e difficilmente la vedremo in qualche reality show.

…L'intervista procede nel tempo di un aperitivo perfetto e la vista di un dettaglio mi rallegra: un #Telegatto a terra fa da fermo alla portafinestra. Sorrido, lei si giustifica: "non per snoberia ma è un oggetto così pesante"..

con Giorgia Passeri su #Specchio @LaStampa

Vi sblocco il ricordo quotidiano: Ciao Ciao, 1987. Four e Giorgia Passeri assegnano ad una telespettatrice il costume di carnevale de L’incantevole Creamy #ascoltitv #coseditv #visbloccounricordo pic.twitter.com/2Gym5qaX8v — Matteo (a.k.a. reese) (@reese_86) March 12, 2021