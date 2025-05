La conduttrice annuncia una nuova gravidanza: ecco i dettagli!

Roberta Morise annuncia di essere in attesa del suo secondo figlio con Enrico Bartolini, a un anno dalla nascita del primogenito Gianmaria. La conduttrice calabrese ha sempre dichiarato il desiderio di una famiglia numerosa. Le voci sulla seconda gravidanza erano già circolate, alimentate da un pancino visibile in alcune foto sui social e da un’ecografia mostrata tra le sue storie di Instagram. Il settimanale Chi ha confermato la notizia, facendo sapere che la coppia è nuovamente in attesa di un bambino.

Inoltre, il giornalista Giuseppe Candela ha smentito le speculazioni su una presunta crisi sentimentale, affermando che la relazione tra Morise e Bartolini è solida e che stanno affrontando insieme questo nuovo capitolo. Si ipotizza che possa trattarsi di un maschietto, ma per la conferma sarà necessario un annuncio ufficiale.

Roberta Morise e Enrico Bartolini si sono conosciuti tramite amici comuni, e Bartolini ha sottolineato come sia stata la showgirl a conquistarlo. Chef stellato con il maggior numero di stelle Michelin in Italia, Bartolini è anche noto al pubblico come giurato nel programma Celebrity Chef su Tv8. Ha già tre figli da un precedente matrimonio: Tommaso, Giovanni e Vittoria. Con la futura nascita del bambino, la coppia si prepara a dare il benvenuto al quinto erede, sottolineando la forza dell’amore che li unisce.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it