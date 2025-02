La condanna di Andrea Delmastro: 8 mesi nel caso Cospito e le implicazioni della sentenza

La tensione tra il Governo e la magistratura in Italia aumenta, in particolare dopo la condanna a 8 mesi di Andrea Delmastro, sottosegretario al Ministero della Giustizia, per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso di Alfredo Cospito, il primo anarchico sottoposto al regime di 41-bis. Delmastro, considerato un alleato di Giorgia Meloni, ha annunciato che non si dimetterà, definendo il suo processo come “politico”. La questione ha radici che risalgono al 2012, con l’arresto di Cospito, diventato noto per il suo coinvolgimento in atti terroristici. Nel 2022, Marta Cartabia, ministra della Giustizia, stabiliva l’assegnazione del 41-bis a Cospito.

Il caso ha preso piede quando il deputato Giovanni Donzelli ha menzionato una conversazione tra Cospito e un boss mafioso in aula, insinuando collegamenti tra anarchici e mafiosi. Donzelli ha citato documenti utilizzati contro oppositori politici, affermando che non erano segreti. Tuttavia, un giornalista ha successivamente rivelato che tali atti erano riservati, e la confessione di Delmastro ha confermato che aveva fornito queste informazioni a Donzelli.

I giudici hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche e hanno sospeso la pena, ma ha anche ricevuto un anno di interdizione dai pubblici uffici. La reazione politica è stata intensa: l’opposizione ha chiesto le sue dimissioni, rifiutate da Delmastro, mentre la premier Meloni e il ministro Nordio hanno difeso l’imputato. Al contrario, l’Associazione nazionale magistrati ha denunciato l’attacco del potere esecutivo alla magistratura, sottolineando la violazione della separazione dei poteri e la perdita di fiducia nelle istituzioni democratiche.