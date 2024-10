La Condanna del New York Times: Un’Analisi Critica

La maternità surrogata, nota anche come gestazione per altri (GPA), è stata dichiarata un reato universale dal Senato italiano, che ha approvato un disegno di legge che prevede pene penali per chi ne fa uso. Chi ricorre a questa pratica può affrontare fino a due anni di reclusione o multe che possono arrivare fino a un milione di euro. Le due fattispecie punibili includono la commercializzazione di embrioni e gameti e la maternità surrogata vera e propria. Questa decisione ha suscitato forti proteste e condanne, inclusa una significativa critica da parte del New York Times.

Il quotidiano americano ha pubblicato un articolo in prima pagina nel quale si condanna l’Italia per aver approvato una legge che criminalizza la GPA, definendola un attacco alle coppie gay e a coloro che affrontano problemi di fertilità. L’articolo, firmato dalla giornalista Emma Bubola, sottolinea che la legge punisce gli italiani che si recano in paesi dove la maternità surrogata è legale. Il New York Times evidenzia inoltre che l’Italia è tra gli ultimi paesi europei per libertà civili, portando come esempio l’assenza di leggi sui matrimoni egualitari e sul riconoscimento dei figli delle coppie LGBTQ+.

Con “reato universale” si intende un crimine perseguibile anche se commesso all’estero. La legge, proposta da Fratelli d’Italia, prevede quindi che gli italiani vengano perseguiti per maternità surrogata anche se praticata all’estero. La GPA si riferisce alla procreazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di altre persone.

Esistono forme di maternità surrogata commerciale, in cui la donna riceve un compenso, e forme altruistiche, in cui le spese sono rimborsate senza profitto. La pratica è illegale in Italia e in altri paesi europei come Francia, Spagna, Germania e Norvegia, ma è legale in oltre 65 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia e Ucraina. Nei paesi come Canada, Australia, Portogallo, Grecia e Paesi Bassi, è ammessa senza compensi.