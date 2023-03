La concierge Pokémon, trailer della serie Netflix

Per celebrare il Pokémon Day, Netflix e The Pokémon Company hanno pubblicato un’anteprima dei personaggi Haru e Psyduck dalla serie in stop motion appena annunciata, La concierge Pokémon. La serie, sviluppata in collaborazione con Dwarf Studios, sarà ambientata nel Resort Pokémon e seguirà le vicende della concierge Haru e dei tanti Pokémon ospiti della struttura. “Netflix non vede l’ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con ‘La concierge Pokémon’, un’esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company”, ha annunciato Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia. “Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un’entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise”.