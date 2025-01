La comunicazione dell’azienda riguardo ai viaggi garantiti

Venerdì 10 gennaio 2025, si svolgerà il primo sciopero del trasporto pubblico in Italia, coinvolgendo treni, autobus e mezzi aerei. La protesta, che comincia già dalle 21 di giovedì 9 gennaio e durerà 24 ore, riguarda principalmente i manutentori di Rfi, sostenuta dalla mobilizzazione dell’Assemblea nazionale dei lavoratori della manutenzione, dei sindacati Cobas e di altri gruppi. I dipendenti di Trenitalia in Abruzzo e gli Autoferrotranvieri parteciperanno anch’essi, generando disagi nella circolazione dei mezzi.

Lo sciopero dei manutentori è motivato dal rinnovo contrattuale e da un peggioramento delle condizioni di lavoro, aggravate da un recente accordo nazionale. La mobilitazione denuncia anche problemi di sicurezza e scarse risorse per la manutenzione, elementi che secondo i sindacati comprometterebbero sia il servizio ferroviario che la salute dei lavoratori.

Nel settore aereo, i passeggeri devono prepararsi a ritardi e cancellazioni, con particolare attenzione ai voli da Malpensa e Linate. I lavoratori delle Ferrovie della Calabria si fermeranno dalle 11.30 alle 15.30, mentre i dipendenti del trasporto ferroviario di Firenze e provincia seguiranno orari simili. Anche il personale soggetto al Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri parteciperà allo sciopero per quattro ore.

Per quanto riguarda Trenitalia, i treni Frecce, Intercity e Regionali continueranno a circolare, ma i servizi bus e Freccialink potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Inoltre, il personale di Trenitalia in Abruzzo sciopererà dalle 9 alle 16.59 del 12 gennaio, comportando ritardi e cancellazioni anche nelle regioni limitrofe come Umbria, Marche, Lazio e Molise.

Trenitalia ha comunicato che garantirà servizi minimi durante lo sciopero, come previsto dalla legge e in accordo con i sindacati. I treni già in viaggio arriveranno a destinazione se possibile entro un’ora dall’inizio della protesta; oltre questo limite, potrebbero fermarsi in stazioni precedenti. La lista dei viaggi garantiti sarà disponibile sul sito di Trenitalia, con ulteriori dettagli sui servizi essenziali garantiti nelle fasce orarie di punta.