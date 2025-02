La compagna sarebbe in dolce attesa.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, insieme dal 2017, sono in attesa di una bambina, secondo rumor non confermati. Paradiso, ex frontman dei TheGiornalisti, ha recentemente espresso il desiderio di diventare padre, un sogno che ora potrebbe realizzarsi. La coppia ha una vita felice a Fiumicino, condivisa con i loro due cani, Ugo e Pina.

Tommaso e Carolina si sono incontrati durante una partita di calcio, instaurando subito una forte affinità. In diverse interviste, Paradiso ha parlato di come la felicità per lui risieda nelle piccole cose quotidiane, come l’amore e l’amicizia, valori che ha incorporato nella sua vita. Carolina Sansoni è un’imprenditrice digitale, fondatrice di un’agenzia creativa e di un canale media, dedicati a sostenere professionisti e aziende. Dopo il liceo a Roma, ha studiato Comunicazione e Marketing a Londra, specializzandosi in Fashion Business.

Il legame tra Tommaso e Carolina è profondo e si riflette anche nella musica; Paradiso le ha dedicato la canzone “Questa nostra stupida canzone d’amore”. La loro relazione è caratterizzata da una fusione di passione, lavoro e amicizia, che li ha portati a un percorso di crescita reciproca. La coppia rappresenta un esempio di come l’amore possa accompagnare il percorso professionale e personale, creando un ambiente stimolante e affettuoso. Con l’arrivo della bambina, si apre un nuovo capitolo della loro vita insieme, promettendo ulteriori momenti di gioia e condivisione.